ОБСЕ зафиксировала 40 танков и 60 грузовиков боевиков в Донбассе

Наблюдатели отметили, что танки находились в 65 км от временно оккупированного Донецка

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал в оккупированных районах Донбассаза пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения наличие 40 неподвижных танков неустановленного типа боевиков вблизи села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка, - ред.). Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

По данным воздушного наблюдения по состоянию в Кальмиусском (бывшее Комсомольское, - ред.) было обнаружено восемь бронированных машин военного типа и почти 60 грузовиков военного типа пророссийских наемников.

"Команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи поселка Сентяновка (бывшее Фрунзе, 44 км к западу от Луганска, - ред.), бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи села Мичурино, неподвижную БРДМ-2 вблизи села Солнцево и неподвижный БТР-70 вблизи села Староласпа, - отметили в пресс-службе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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