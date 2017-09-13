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Двоих украинцев эвакуировали из-за урагана Ирма с Сен-Мартена

13.09.2017 10:41
В департаменте консульской службы МИД Украины отметили, что теперь угрозы их жизням нет
Двоих украинцев эвакуировали из-за урагана Ирма с Сен-Мартена
Фото: twitter.com/UkrZaKordonom

Двое граждан Украины были эвакуированы с острова Сен-Мартен на остров Мартиника, когда в регионе бушевал ураган Ирма. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы МИД в Twitter.

"Эвакуированы два гражданина Украины с о. Сен-Мартен на о. Мартиника", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что угрозы их жизням нет.

Ранее сообщалось, что из-за урагана Ирма по состоянию на вечер 12 сентября подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море.

12 cентября достигший территории США ураган Ирма ослабел до тропического циклона, оставаясь причиной сильных дождей на юго-востоке страны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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