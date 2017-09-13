В оккупированной Кадиевке спортсмен развернул флаг Украины: фото

Источники LIGA.net сообщили, что украинский флаг патриот не побоялся набросить на плечи во время награждения

В оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов, - ред.) боевики террористической организации ЛНР забрали "на подвал" мастера спорта по полиатлону Виктора Степаненко после того, как он развернул флаг Украины во время его награждения.

Источники LIGA.net сообщили, что украинский флаг патриот набросил на плечи, а грамоту боевиков порвал.

Фото: Facebook.com/Степаненко



О состоянии здоровья мужчины подробностей не сообщают. "Его они забрали и "шьют" разжигание ненависти", - уточнил источник.

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