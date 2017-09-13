Дело пособника террористов ЛНР направили в суд

Жителю Лисичанска инкриминируют причастность к террористической группе и незаконное обращение с оружием

Обвинительный акт против жителя Лисичанска - участника террористической организации ЛНР - направлено суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Подозреваемый был задержан в начале мая 2017-го военными Вооруженных Сил на линии соприкосновения в Новоайдарском районе Луганской области. Как утверждают правоохранители, задержанный был вооружен ручным пулеметом Калашникова и одет в военную форму.

Ему инкриминировали ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 (причастность к террористической группе и незаконное обращение с оружием) УК Украины. Житель Лисичанска свою вину признал.

Правоохранители утверждают, что задержанный с июля 2014-го участвовал в деятельности батальона "Призрак" террористической организации ЛНР, вооруженной террористической группы "СМАК", "1 Казачьей бригады" так называемой "народной милиции ЛНР" и вооруженного подразделения "Ярга".

"Находясь в составе незаконных вооруженных формирований, он оказывал помощь в сооружении блокпостов с целью препятствования передвижению личного состава и техники сил АТО, а именно осуществлял инженерное обустройство позиций, нес службу в карауле и охранял огнестрельное оружие и боеприпасы указанных подразделений террористической организации ЛНР", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ил-76 под Луганском: главаря ЛНР будут судить

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.