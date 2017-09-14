Боевики устроили провокацию против сил АТО в Донбассе - СЦКК

Террористы устроили взрывы около своих позиций рядом с объектами гражданской инфраструктуры и пытались обвинить в обстрелах ВСУ

В среду, 13 сентября, в Донбассе в районе неподконтрольной Василевки был зафиксирован хаотичный огонь из стрелкового оружия и взрывы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наблюдатели СЦКК в это время работали рядом, на Донецкой фильтровальной станции. Они не подтвердили, что выстрелы были с подконтрольной Украине территории. Взрывы боевики устраивали путем дистанционного подрыва боеприпасов около своих позиций.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что это была провокация со стороны боевиков, которые пытались обвинить силы АТО в обстреле населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.



Из-за взрывов эвакуировали персонал водонасосной станции первого подъема Северно-Донбасского водовода.



Читайте также: На донецком направлении возможны серьезные провокации - штаб АТО

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



