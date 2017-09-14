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Боевики устроили провокацию против сил АТО в Донбассе - СЦКК

14.09.2017 01:57
Террористы устроили взрывы около своих позиций рядом с объектами гражданской инфраструктуры и пытались обвинить в обстрелах ВСУ
Боевики устроили провокацию против сил АТО в Донбассе - СЦКК
Фото: пресс-центра штаба АТО/Facebook

В среду, 13 сентября, в Донбассе в районе неподконтрольной Василевки был зафиксирован хаотичный огонь из стрелкового оружия и взрывы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook

Наблюдатели СЦКК в это время работали рядом, на Донецкой фильтровальной станции. Они не подтвердили, что выстрелы были с подконтрольной Украине территории. Взрывы боевики устраивали путем дистанционного подрыва боеприпасов около своих позиций. 

Украинская сторона СЦКК заявляет, что это была провокация со стороны боевиков, которые пытались обвинить силы АТО в обстреле населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

Из-за взрывов эвакуировали персонал водонасосной станции первого подъема Северно-Донбасского водовода. 

Читайте также: На донецком направлении возможны серьезные провокации - штаб АТО

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ЛIГАБiзнесIнформ
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