В Славянске арестован информатор боевиков ЛНР

Мужчина периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований ЛНР

Сотрудники СБУ задержали в Славянске Донецкой области информатора террористов, который передавал им детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина, который по делам ездил по населенным пунктам в зоне АТО, периодически передавал информацию одному из незаконных вооруженных формирований ЛНР.

"Он, в частности, собирал и отправлял террористам детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО", - сказано в сообщении.

Во время обысков по месту жительства информатора сотрудники спецслужбы изъяли доказательства передачи данных представителям террористической организации ЛНР, которые направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В августе в Черниговской области Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, собиравшего информацию для спецслужб государства-оккупанта России.

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