Сутки в АТО: 30 обстрелов, один боец погиб, двое ранены - карта

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали ответный огонь

Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 28 раз нарушили перемирие. Силы АТО 13 раз открывали огонь. В результате боевых действий один военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00 боевики активизировали обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях, используя при этом минометы калибра 82 миллиметра.

Наиболее горячо было на приморском направлении. Трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов российские наемники открывали огонь в районе Водяного. Семь мин 82-миллиметрового калибра боевики выпустили возле Марьинки. Также под враждебные обстрелы попали укрепления сил АТО на подступах к Павлополю, Талаковке и Гнутово.

Неспокойно было и на донецком направлении. Из минометов и вооружения БМП оккупанты били по военным у Зайцево, из гранатометов дважды накрывали Авдеевскую промзону. А около 21:00 из гранатометов и пулеметов противник начал обстрел позиций ВСУ недалеко от шахты Бутовка. Военные огнем принудили боевиков к соблюдению режима тишины. В результате этого противостояния погиб один военнослужащий сил АТО.

На луганском направлении после почти недельного затишья российские оккупанты вечером и ночью шесть раз из минометов, различных видов гранатометов, стрелкового оружия били по опорным пунктам ВСУ у Крымского.

Ранее вчера сообщалось, что Россия хочет заморозить конфликт в Донбассе, по меньшей мере, до выборов в РФ в 2018 году. Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский.

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