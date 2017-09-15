В Мариуполе задержали сотрудницу "полиции ДНР"

Задержанная в прошлом была сотрудницей правоохранительных органов Украины, однако изменила присяге якобы из-за угроз со стороны боевиков

В Мариуполе задержали бывшую сотрудницу правоохранительных органов Украины, которая изменила присяге и вступила в так называемую полицию террористической организации ДНР. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В Мариуполе полицейские задержали 29-летнюю женщину, которая в течение пяти последних месяцев находилась в рядах преступной организации "полиция ДНР". Фигурант дела в прошлом была сотрудницей правоохранительных органов Украины", - отметил Лысенко.

По словам задержанной, она вступила в ряды бандформирования под давлением и из-за угроз со стороны боевиков.

Лысенко также сообщил о задержании полицейскими в поселке Галициновка Марьинского района Донецкой области 47-летнего мужчины в камуфляжной форме с опознавательными знаками российских оккупационных войск.

"Установлено, что в апреле-мае 2014 он с оружием в руках охранял захваченное боевиками здание Донецкой облгосадминистрации. Но потом покинул ряды незаконного вооруженного формирования и работал в сельском хозяйстве на оккупированной территории. В прошлом месяце он вернулся на подконтрольную Украине территорию и был задержан", - сообщил пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО.

Ранее вчера сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Славянске Донецкой области информатора террористов, который передавал им детализированные данные о расположении военной техники и подразделений сил АТО.

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