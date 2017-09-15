ОБСЕ показала технику и понтоны боевиков в Донбассе: фото

Военная техника террористов была зафиксирована в 15 км от временно оккупированного Луганска

Наблюдатели ОБСЕ сфотографировали 12 сентября передвижение колонны переправочно-десантных средств и техники пророссийских наемников. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

Сегодня сообщалось, что наблюдатели видели три колонны, состоявшие из переправочно-десантных средств и техники, которые следовали на север по автодороге Н-21 недалеко от оккупированного поселка Георгиевка, который находится в 15 км к югу от Луганска.





"Одна колонна состояла из двух мостоукладчиков и трех паромов военного типа для переправы личного состава, погруженных на грузовые платформы, а вторая - из шести мостоукладчиков, а третья - из переправочно-десантной техники военного типа на грузовых платформах", - отметили в пресс-службе.

13 cентября беспилотник ОБСЕ зафиксировал в оккупированных районах Донбасса за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения наличие 40 неподвижных танков неустановленного типа боевиков вблизи села Мануйловка.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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