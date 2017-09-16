ОБСЕ: В 2017 году в Донбассе погибли 68 мирных жителей

Стороны должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, заявил глава СММ ОБСЕ

В 2017 году в Донбассе в результате конфликта погибли 68 мирных жителей, 315 получили ранения. Об этом сообщил председатель СММ ОБСЕ Эртурул Апакан, передает пресс-служба миссии.

При этом из 31 жертвы среди гражданского населения в результате неправильного обращения со взрывными устройствами, более 50% - дети. 40% от общего количества жертв составляют люди в пожилом возрасте. "Ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию, в которой оказались пожилые люди", - сказал Апакан.

"На стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения", - сказал глава миссии.

В 2016 году миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых - 88 погибших.





В МИД недавно заявили, что за все время конфликта в Донбассе погибли, по меньшей мере, 2500 мирных жителей, от 7000 до 9000 были ранены.

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