Пожар в Одессе: пострадавшая девочка вывела из лагеря 8 детей
18.09.2017 03:55
Екатерина Ной сейчас в реанимации с ожогом ног и дыхательных путей - во время пожара она успела вывести из горящего здание восьмерых детей
Екатерина Ной (фото - Думская)
Пострадавшая во время пожара в детском лагере в Одессе девочка спасла из горящего корпуса восемь детей. Об этом сообщил депутат горсовета Александр Иваницкий, передает Думская.
У Екатерины Ной ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда ее привезли в больницу, она потеряла сознание и сейчас находится в реанимации.
Девочка во время пожара успела вывести из здания восемь детей возрастом от восьми до десяти лет.
15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей, двое пострадали.
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