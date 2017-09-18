В Закарпатье ветер повалил дерево на ж/д пути и задержал поезд

В Закарпатской области ветром повалило деревья, местами повреждены крыши и обвалился аварийный копер шахты

В Закарпатье в более десяти населенных пунктах из-за шквального ветра и грозы упали деревья. Об этом сообщает ГСЧС.



Ветер поднялся около 19:00 в воскресенье, 17 сентября.



В селе Билын дерево упало на железнодорожные пути, из-за чего поезд Рахив - Коломыя задержался на 15 минут.



Из-за сильного ветра повалился аварийный копер шахты №9 Солотвинского солерудника. Никто не пострадал.

Вечером 17 сентября в Черновцах ветер повалил деревья, побил машины и повыбивал окна.

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