В центре Николаева обокрали автомобиль депутата

Жертвой злоумышленника стала депутат Николаевского городского совета Лариса Веселовская

В воскресенье, 17 сентября, в Николаеве на парковке супермаркета Сильпо на улице Чкалова неизвестный ограбил автомобиль Peugeot, принадлежащий депутату Николаевского городского совета Ларисе Веселовской. Об этом сообщает интернет-издание Новости-N.

По словам Веселовской, около 16:00 она припарковала свой автомобиль на стоянке супермаркета Сильпо и направилась за покупками. По возвращению депутат увидела, что возле ее машины толпятся люди. Они рассказали, что мужчина неславянской внешности разбил стекло авто и не обращая внимания на сработавшую сигнализацию забрал с сидения сумку, после чего спокойно ушел во дворы. Свидетели отметили, что мужчина был одет в серый джинсовый костюм, серую кепку, а на плечах у него был рюкзак.

Двое неравнодушных граждан бросились в погоню за злоумышленником, однако тот достал нож и заявил, что не вернет сумку, так как "ему нечего есть". Преследователи перестали гнаться за мужчиной и он скрылся во дворах.

"По словам Веселовской, в сумке находились все ее документы: паспорт, техпаспорт, документы, связанные с депутатской деятельностью, ключи от дома и офиса, блокнот с большим количеством информации и 9 тыс грн. Интересно, что мобильный Ларисы Веселовской так и остался в салоне автомобиля, хотя лежал возле сумки", - говорится в сообщении.

Свидетели произошедшего предпринимали попытки самостоятельно найти сумку, но безуспешно. Сама Веселовская на своей странице в Facebook обратилась к горожанам, которые могут найти сумку или ее содержимое.

"Убедительная просьба к жителям улиц Садовая, Чкалова, Дзержинского и других близлежащих к магазину Сильпо на улице Чкалова. Если кто-то найдет серебряную сумку или ее содержимое буду очень благодарна", - написала она.

Автомобиль Веселовской (фото - novosti-n.org)

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 - кража- Уголовного Кодекса Украины, проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось о том, что вечером 14 ноября 2016 года двое неизвестных напали на Веселовскую, когда она возвращалась домой, сбив ее с ног ударом по голове. Тогда полиция открыла уголовное производство по статье - хулиганство по факту нападения на депутата Веселовскую.

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