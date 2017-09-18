В центре Луганска подорвали "памятник десантникам"
В Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонная в центре города подорвали так называемый памятник десантникам, установленный террористами. Об этом LIGA.net сообщили очевидцы.
Взрыв произошел около 20:00. Место происшествия оцепили боевики.
Очевидцы также сообщают, что стекла вылетели в пятиэтажных домах вокруг, а взрыв был слышен даже в восточных кварталах. Волна от взрыва была очень сильной, в результате загорелась боевая машина десанта.
Жертв в результате взрыва нет.
1 августа около 01:50 ночи в центре временно оккупированного Луганска неизвестные взорвали памятник ликвидированным российским оккупантам и коллаборационистам из местных.
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