В центре Луганска подорвали "памятник десантникам"

Взрыв произошел около 20:00. Место происшествия оцепили боевики

В Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонная в центре города подорвали так называемый памятник десантникам, установленный террористами. Об этом LIGA.net сообщили очевидцы.



Взрыв произошел около 20:00. Место происшествия оцепили боевики.

Очевидцы также сообщают, что стекла вылетели в пятиэтажных домах вокруг, а взрыв был слышен даже в восточных кварталах. Волна от взрыва была очень сильной, в результате загорелась боевая машина десанта.

Жертв в результате взрыва нет.



1 августа около 01:50 ночи в центре временно оккупированного Луганска неизвестные взорвали памятник ликвидированным российским оккупантам и коллаборационистам из местных.

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