Подрыв памятника боевикам в Луганске: детали и фото

Источники LIGA.net сообщают, что жертв и пострадавших в результате взрыва нет

В сети интернет появились фотографии места взрыва памятника боевикам во временно оккупированном Луганске.

В настоящее время террористы ввели усиленный вариант. "Ищут украинских партизанов по всему городу", - отметил сегодня LIGA.net луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

"Взрыв был мощный, памятник и боевая машина десанта повреждены сильно!" - сказал он.

18 сентября около 20:00 в Луганске возле Украинского академического музыкально-драматического театра на улице Оборонная в центре города подорвали так называемый памятник десантникам, установленный террористами в августе 2015 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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