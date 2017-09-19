Под Житомиром разбили мемориальную доску бойцу АТО

Товарищи погибшего героя специально решили не восстанавливать памятник, мемориальная доска останется расколотой

В селе Дениши Житомирского района неизвестные разбили мемориальную доску погибшему под Иловайском добровольцу батальона Донбасс. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Доску на одной из скал в Денишах установили альпинисты - друзья героя Юрия Коновалова.

В сюжете отмечается, что доска находится на высоте, которую необходимо было преодолеть, прежде чем совершить акт вандализма.

Полиция осмотрела место происшествия и составила протокол, однако у товарищей погибшего героя не слишком много надежд на то, что разрушителей мемориала найдут и накажут.

Вместе с тем, они специально решили не восстанавливать памятник, мемориальная доска останется расколотой.

25 августа неизвестные разрушили памятную плиту бойцам батальона им. генерала Кульчицкого, погибших в ДТП на трассе между Бахмутом и Славянском в Донецкой области в январе 2015 года.

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