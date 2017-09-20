ОБСЕ: С полигонов боевиков исчезли 25 танков и 11 РСЗО Град

По данным ОБСЕ, террористы переместили военную технику с мест хранения вооружения во временно оккупированном Донбассе

ОБСЕ во временно-оккупированном Донбассе зафиксировала на полигонах боевиков отсутствие 25 танков и 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"СММ еще раз посетила постоянные места хранения вооружения, расположение которых не нарушает соответствующих линий отвода. На двух местах в Донецкой области наблюдатели отметили, что там до сих пор отсутствуют 25 танков (двадцать Т-64 и пять Т-72, - ред).", - отметили в пресс-службе.

Также патруль миссии за соответствующими линиями отвода видел пять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм, - ред.) и отметила, что по-прежнему отсутствуют 11 реактивных систем залпового огня и две самоходные гаубицы 2С1.

"Наблюдатели также впервые заметили, что одно такое место не используется, и там отсутствуют девять самоходных гаубиц (2С1) и две противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм, - ред.)", - уточнили в пресс-службе.

15 cентября ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие 175 танков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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