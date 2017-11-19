На разминирование Донбасса понадобится 10-15 лет - эксперты

По данным экспертов, очистить на сегодня удалось лишь 25 га сельхозугодий, 70 га акватории, 1152 км автомобильных дорог, а также 712 км железных дорог

На разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях Украине понадобится минимум 10-15 лет, кроме того, это потребует огромных затрат. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на экспертов.

"По информации Минобороны, минами и взрывоопасными предметами сегодня усеяны около 7 тысяч квадратных километров подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей... Не все эти участки заминированы. Но они потенциально опасны", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, очистить на сегодня удалось лишь около 25 га сельхозугодий, 70 га акватории, 1152 км автомобильных дорог, а также 712 км железных дорог. С начала АТО группами разминирования Вооруженных Сил Украины обнаружено, обезврежено (уничтожено) более 17 тыс взрывоопасных предметов.

"Если себестоимость мины колеблется в пределах от $3 до $30, то на ее обезвреживание нужно потратить $300-$1000, - считают эксперты. - Например, в Хорватии по программе разминирования на 2009-2019 годы будет использовано 550 млн евро, в том числе средств международных доноров".

Украине, по мнению экспертов, для этого понадобится не один миллиард долларов, и ей самостоятельно с этим не справиться. О готовности поддержать Украину уже заявили НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, а также отдельные страны.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что 15 и 16 ноября зафиксировали взрывы возле Донецкой фильтровальной станции.

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