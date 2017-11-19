Под Киевом группа иностранцев напала на АЗС

В Киево-Святошинском районе группа иранцев пыталась силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия

В Киево-Святошинском районе группа иностранцев пыталась силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

Напавших задержали с поличным, им грозит до шести лет тюрьмы.

По предварительному сговору мужчины вместе с нанятым водителем грузовика проникли на территорию пилорамы. Там они в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего самовольно начали сливать топливо в цистерну грузовика. Заправщик нажал "тревожную кнопку", и вызвал частную охрану.

Злоумышленники успели слить 280 л бензина и 240 л дизтоплива.

На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины. Их поместили в изолятор временного содержания.

О задержании злоумышленников проинформировано консульство Ирана.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании нападающим меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Затоке задержали на получении взятки начальника следственного отдела отделения полиции, депутата сельсовета Затоки, депутата сельсовета Шабо и начальника отдела по вопросам природопользования Одесской ОГА. Они подозреваются в вымогательстве и получении от гражданки Украины $72 тыс.

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