Павлики Морозовы: в Донецке сдали боевикам директора лицея

На записи слышно как директор лицея открыто назвал бандитскими военные формирования, которые орудуют в Донецке, а в ответ дети возражали ему штампами

Школьники в оккупированном Донецке фактически сдали спецслужбам боевиков учителя и основателя одного из лучших в городе лицея Григория Штейна. Об этом сообщает ОстроВ.

"Донос состоялся в виде выложенной в интернет подпольной записи, на которой известный педагог-новатор пытается донести до школьников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандитских формирований", - отмечается в сообщении.



Учащиеся не соглашались с ним, а всю дискуссию с записали на видео и выложили в Интернет.

Это видео уже вызвало шквал критики в адрес учителя и послужило началом его травли.



Григорий Штейн в 1990 году основал в Донецке престижный лицей "Коллеж" и является его директором. Он автор большого количества научных и методических трудов.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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