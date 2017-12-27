В оккупированном Луганске прогремел взрыв: есть погибший

В результате взрыва гранаты один человек погиб, двое получили ранения

Во временно оккупированном Луганске в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб 23-летний мужчина. Как сообщает источник LIGA.net, взрыв произошел в квартале Жукова.

Две женщины получили осколочные ранения.

"Они находятся в бывшей областной больнице на Острой могиле, туда отвезли их скорые", - добавил другой источник.

12 декабря в жилом доме квартала Дружбы в Луганске также взорвалась граната.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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