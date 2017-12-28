За три года на Ирак и Сирию коалиция сбросила 100 тысяч бомб

Террористы Исламского государства потеряли 98% ранее захваченных ими территорий на Ближнем Востоке

Антитеррористические усилия на Ближнем Востоке со дня инаугурации президента США Дональда Трампа привели к освобождению за этот период вдвое большего числа людей и на 18% больше территорий, чем за 28 месяцев при прошлом хозяине Белого дома Бараке Обаме. Об этом пишет газета The Washington Examiner.

20 января 2017 года, когда началась каденция Трампа, примерно 35 тысяч боевиков террористической сети Исламское государство контролировали около 45 тысяч квадратных километров в Ираке и Сирии.

По состоянию на 21 декабря оценки военной разведки США следующие: около 1 тысячи боевиков оккупируют менее 5 тысяч кв. км территории в этих двух странах.

В период с сентября 2014 года по январь 2017-го международная коалиция отвоевала у джихадистов немногим более 34 тысяч кв. км земли и освободила от "ига" террористов примерно 2,4 млн человек. С момента прихода к власти Трампа освобождены еще 40 тыс кв. км и около 5,3 млн человек.

Трамп выложил у себя в Twitter сравнительную статистику:





Пиком военной кампании против ИГ стало освобождение Мосула - де-факто столицы боевиков в Ираке. По словам одного из топ-военных США, это был "самый значительный городской бой со времен Второй мировой войны". По данным коалиции, подтвержденные жертвы среди гражданских при бомбардировках не превышают 0,35%. По данным СМИ, эта цифра в реальности значительно выше.

Читайте также: "В 10 раз больше прежней оценки": сколько убито при штурме Мосула

"И хотя уничтожение "халифата" было подтверждением эффективности стратегии Обамы по работе с союзниками, американские топ-военные отдают Трампу и министру обороны Джеймсу Мэттису должное за прекращение тактики "микроменеджмента" и "чрезмерных ограничений" при Обаме.

Карта по состоянию на декабрь 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

"Командиры сейчас работают быстро и эффективно, а не делают постоянные запросы выше по иерархии с просьбой о разрешении то ли на открытие огня, то ли на другие операции. Они могут действовать свободно", - заявил генерал Стивен Таунсенд.

Таким образом, под Новый год статистика говорит следующее: боевики ИГ потеряли 98% ранее подконтрольной им территории.

Читайте также: Главаря ИГ схватили в Ираке и вывезли на сирийскую базу США - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.