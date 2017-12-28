Мать танкиста боевиков выдала его военным под Волновахой: фото
Вчера на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" на север от Волновахи был задержан боевик террористической организации ДНР, который в гибридной российской армии был командиром танка бандформирования "Оплот". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления областной полиции.
По данным полиции, боевик пытался пересечь линию разграничения на КПВВ вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию.
У него изъяли "военный билет" и "удостоверения" террористов ДНР.
Во время прохождения контроля в Новотроицком полицейские услышали, как женщина из временно оккупированного Донецка заявила, что у нее "есть льготы, так как ее сын - командир танка".
После этого правоохранители остановили мужчину, который был вместе с матерью, для проверки его по базе данных и допроса.
Выяснилось, что 50-летний уроженец Донецкой области воевал за боевиков на танке Т-64 и в 2014-2015 годах находился на передовых позициях в селе Ясное вблизи Докучаевска, откуда террористы расстреливали украинские села.
Открыто уголовное дело по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
В 72-й бригаде ВСУ, которая в упомянутый период времени держала оборону напротив позиций боевиков под Докучаевском, прокомментировали задержание террориста.
"Карма - она такая. Боевика сдала родная мама, требуя на украинском пропускном пункте льготы своем "геройскому сыночку". Еще интереснее, что оба ехали в "ненавистную Украину" закупиться продуктами к праздникам. Теперь они получат просто огромные льготы от Украины, можем еще и своих добавить несколько, эксклюзивно от бригады", - пишет в Facebook военные.
Читайте также: Боевикам передали деда, который принес ВСУ мед со взрывчаткой
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:14
-
15:41
-
14:35
-
14:29
-
14:15
Новости партнеров
- 53897
- 36756
- 32341
- 32115
- 27301