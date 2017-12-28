Мать танкиста боевиков выдала его военным под Волновахой: фото

50-летний террорист из Донецкой области пытался пересечь линию разграничения на КПВВ Новотроицкое вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию

Вчера на контрольно-пропускном пункте "Новотроицкое" на север от Волновахи был задержан боевик террористической организации ДНР, который в гибридной российской армии был командиром танка бандформирования "Оплот". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления областной полиции.

По данным полиции, боевик пытался пересечь линию разграничения на КПВВ вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию.

У него изъяли "военный билет" и "удостоверения" террористов ДНР.

Во время прохождения контроля в Новотроицком полицейские услышали, как женщина из временно оккупированного Донецка заявила, что у нее "есть льготы, так как ее сын - командир танка".

После этого правоохранители остановили мужчину, который был вместе с матерью, для проверки его по базе данных и допроса.

Выяснилось, что 50-летний уроженец Донецкой области воевал за боевиков на танке Т-64 и в 2014-2015 годах находился на передовых позициях в селе Ясное вблизи Докучаевска, откуда террористы расстреливали украинские села.

Открыто уголовное дело по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В 72-й бригаде ВСУ, которая в упомянутый период времени держала оборону напротив позиций боевиков под Докучаевском, прокомментировали задержание террориста.

"Карма - она такая. Боевика сдала родная мама, требуя на украинском пропускном пункте льготы своем "геройскому сыночку". Еще интереснее, что оба ехали в "ненавистную Украину" закупиться продуктами к праздникам. Теперь они получат просто огромные льготы от Украины, можем еще и своих добавить несколько, эксклюзивно от бригады", - пишет в Facebook военные.

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