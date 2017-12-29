В оккупированный Донбасс пытались провезти старинную икону: фото

На контрольном пункте въезда-выезда Майорск во время проверки пограничники Краматорского отряда обнаружили в салоне авто старинную икону

В районе АТО задержали гражданина Украины, который пытался вывести предмет старины. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда.

На контрольном пункте въезда-выезда Майорск во время проверочных мероприятий пограничники Краматорского отряда обнаружили в салоне автомобиля старинную икону.

"Предмет, датированный 1899 годом, который, возможно, составляет культурную и историческую ценность перевозил гражданин Украины, который направлялся во временно неподконтрольную территорию", - подчеркнули в пресс-службе.

Икону передали сотрудникам Государственной фискальной службы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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