Виновник ДТП с четырьмя погибшими проведет 7,5 года в тюрьме

В Хмельницкой области осужден иностранец, по вине которого в аварии возле города Каменец-Подольский погибли четверо и пострадали 13 человек

В Хмельницкой области осужден иностранец, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии возле города Каменец-Подольский погибли четверо и пострадали 13 человек. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"Государственным обвинением, которое осуществляли сотрудники отраслевого отдела прокуратуры Хмельницкой области, в суде доказана вина гражданина Республики Молдова в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к летальным последствиям. Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность подозреваемого. Приговором Чемеровецкого районного суда осужденному назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы", - написал пресс-секретарь.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в середине октября 2016 года возле села Гуменцы Каменец-Подольского района.

Досудебным расследованием установлено, что, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом марки Krone, иностранец выехал на встречную полосу и совершил столкновение задней частью полуприцепа с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. В результате этого пострадали 17 человек. Четверо пассажиров микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы, еще 12 пассажиров этого авто и водитель - телесные повреждения разной степени тяжести.

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