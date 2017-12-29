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В Меловом СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"

29.12.2017 15:43
По данным СБУ, боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники, он также конвоировал пленных на территорию РФ
В Меловом СБУ задержала помощника главаря группировки "Рим"
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали в Меловом Луганской области боевика террористической организации ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец Луганской области долгое время входил в незаконные вооруженные формирования террористов "Рим" и "1-я казачья сотня им. С. Синельникова", где был личным помощником главарей группировки.

Во время досудебного следствия сотрудники СБУ выяснили, что боевик участвовал в пытках украинских военных, взятых террористами в заложники. Он также по указанию российских кураторов конвоировал пленных на территорию РФ.

Оперативники спецслужбы выяснили, что боевик решил покинуть незаконное группировки и выехать на территорию подконтрольную украинской власти. Он даже зарегистрировался как вынужденный переселенец для получения социальных выплат от Украины. Правоохранители задержали злоумышленника во время снятия с банкомата начисленной суммы.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донецкой области СБУ задержала информатора террористов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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