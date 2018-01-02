Директор научного учреждения задержан за взятку в $500 тысяч

По данным НАБУ, чиновник в сговоре с помощником якобы требовал взятку в $500 тысяч для передачи руководству Национальной академии аграрных наук

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили и задержали сразу после получения части взятки ($300 тысяч) директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данным НАБУ и САП, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере $500 тысяч, чтобы передать руководству Национальной академии аграрных наук Украины.

Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между научно-исследовательским учреждением и предприятием.

31 декабря 2017 задержанным сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.28УК - незаконное завладение транспортным средством и ч.3 ст.369-2 - злоупотребление влиянием.

1 января основной подозреваемый получил арест на 60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн, а его возможный соучастник - содержание под стражей с залогом 1 млн грн.

Ранее СМИ сообщали о задержании директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-главу Львовского облсовета (1997-1998 гг.) Ореста Фурдычка.

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