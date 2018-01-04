Под Харьковом сотрудник военкомата задержан на взятке в $700

И.о. заместителя военного комиссара принял меры по признанию мужчины непригодным к военной службе и постановке на учет в данном состоянии

Военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара после получения взятки в $700. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"3 января 2018 в ходе досудебного расследования уголовного производства задержан исполняющий обязанности заместитель военного комиссара - начальник отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере $700", - сказано в сообщении.

Сотрудник военкомата, используя служебное положение, принял меры по признанию мужчины непригодным к военной службе и постановке на учет в данном состоянии.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ разоблачили и задержали сразу после получения части взятки в $300 тысяч директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника.

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