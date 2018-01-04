Под Харьковом сотрудник военкомата задержан на взятке в $700
Военная прокуратура сил АТО совместно с другими правоохранительными органами задержала и.о. заместителя военного комиссара после получения взятки в $700. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
"3 января 2018 в ходе досудебного расследования уголовного производства задержан исполняющий обязанности заместитель военного комиссара - начальник отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере $700", - сказано в сообщении.
Сотрудник военкомата, используя служебное положение, принял меры по признанию мужчины непригодным к военной службе и постановке на учет в данном состоянии.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ разоблачили и задержали сразу после получения части взятки в $300 тысяч директора одного из научно-исследовательских учреждений и его сообщника.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:17
-
17:40
-
вчера
16:06
-
17:21
-
17:17
Новости партнеров
- 32100
- 29633
- 26469
- 23812
- 22210