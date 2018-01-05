ОБСЕ заявляет о росте числа взрывов в Донецкой области

За сутки наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 131 взрыв в Донбассе

За очередные сутки "новогоднего перемирия" наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 131 взрыв в Донбассе и сообщают об увеличении числа взрывов в Донецкой области. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за период с 19:30 2 января по 19:30 3 января.



"Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе зафиксировав больше взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками (около 130 взрывов против 35 соответственно)", - подчеркнули в ОБСЕ.



Также наблюдатели сообщают, что на луганском направлении фронта зафиксирован один взрыв.



"В Луганской области миссия зафиксировала 1 взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками (5 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

Вчера, 4 января, сообщалось, что боевики разместили военную технику вне выделенных мест хранения вооружения в 94 километрах от временно оккупированного Донецка.



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