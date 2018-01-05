ОБСЕ заявляет о росте числа взрывов в Донецкой области
За очередные сутки "новогоднего перемирия" наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 131 взрыв в Донбассе и сообщают об увеличении числа взрывов в Донецкой области. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за период с 19:30 2 января по 19:30 3 января.
"Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе зафиксировав больше взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками (около 130 взрывов против 35 соответственно)", - подчеркнули в ОБСЕ.
Также наблюдатели сообщают, что на луганском направлении фронта зафиксирован один взрыв.
"В Луганской области миссия зафиксировала 1 взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками (5 взрывов)", - сообщили наблюдатели.
Вчера, 4 января, сообщалось, что боевики разместили военную технику вне выделенных мест хранения вооружения в 94 километрах от временно оккупированного Донецка.
Читайте также: Оружие из США используют для ответа на провокации - Климкин
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:17
-
вчера
17:40
-
03.01.18
16:06
-
вчера
17:21
-
вчера
17:17
Новости партнеров
- 38883
- 33312
- 30411
- 25268
- 25056