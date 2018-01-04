Оружие из США используют для ответа на провокации - Климкин

Глава МИД сказал, что предоставленное США оружие может быть использовано только для обороны и не будет причиной эскалации в Донбаме

Украина будет использовать американские противоракетные комплексы для ответа на провокации России и боевиков в Донбассе. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, передает УНИАН.



"[Решение о продаже Украине оружия] имеет важное практическое значение, поскольку речь идет об оружии именно оборонительного характера. (...) Как вы понимаете, оно не используется в атакующих действиях. Поэтому оно не может быть использовано в качестве аргумента, который будет содействовать повышению градуса конфликта", - отметил Климкин.



Габриэль отметил, что Германия скептически относится к тому, что поставки Украине оружия смогут как-то урегулировать ситуацию.

Ранее Габриэль выступил за то, чтобы мандат вооруженной миротворческой миссии ООН распространялся на всю территорию Донбасса.

21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

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