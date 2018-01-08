Боевики сорвали "рождественское перемирие": погиб военный

Террористы применили минометы и выпустили по позициям Вооруженных Сил Украины полтора десятка мин в районе Верхнеторецкого

Боевики применили минометы по позициям сил АТО в Верхнеторецком за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Почти сутки продержалось"рождественское перемирие". Но вечером террористы не смогли удержаться от провокаций и сорвали договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня", - отметили в пресс-центре.

На донецком направлении пророссийские наемники из 82-мм минометов и стрелкового оружия вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону ВСУ полтора десятка мин. Украинские военные ответный огонь не открывали.

На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано.

Во время выполнения боевого задания на луганском направлении прошедшие сутки ранения получил один украинский военный.

"В зоне проведения АТО от пулевого ранения 7 января погиб военнослужащий из Береговщины, села Батрадь Василий Гринь", - сообщил лидер националистического движения Карпатская сечь Тарас Деяк у себя в Facebook.

По словам, 1 января 2018 года Василию Гриню исполнился 21 год.

Боевики в Донбассе используют "новогоднее перемирие" для создания новых огневых позиций в населенных пунктах на временно оккупированных территориях.

20 декабря было принято решение об установлении "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря 2017 в связи с рождественскими и новогодними праздниками".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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