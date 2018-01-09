Убийство Ноздровской: Россошанский согласился с подозрением

Подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской заявил в суде, что согласен с обстоятельствами, изложенными в предъявленном ему подозрении

Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской, согласился с предъявленным ему подозрением. Такое заявление он сделал в Вышгородском райсуде Киевской области, где сегодня, 9 января, ему избирают меру пресечения.

Отвечая на вопрос, понятно ли ему, в чем он подозревается, Россошанский сказал: "С подозрением согласен, с содержанием под стражей - нет".

На вопрос, согласен ли он с изложенными в предъявленном подозрении обстоятельствами, Россошанский ответил: "Соглашаюсь".

Сейчас судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

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Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме. Дело о гибели сестры Ноздровская вела в суде почти два года.

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть Ноздровской наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

8 января Юрию Россошанскому было объявлено подозрение в убийстве юриста по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

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