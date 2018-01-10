В Хмельницкой области напали с ножом на полицейского

Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Хмельницкой области 22-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на участкового. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение с ножом на участкового. Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант согласился и отошел с ним в сторону. Мужчина внезапно ударил полицейского ножом. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть.





Почти сразу полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Он и его товарищи, которые были свидетелями происшествия, находились в состоянии алкогольного опьянения, утверждают в полиции.

Там отметили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК.

Напомним, в 2017 году американская полиция застрелила 987 человек

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