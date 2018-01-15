Неизвестные обклеили Донецк наклейками о Стусе: фото

В мае 2015 года боевики демонтировали барельеф Стусу на корпусе филфака Донецкого университета

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василию Стусу на одном из корпусов Донецкого национального университета, уничтоженного боевиками ДНР в 2015 году. Об этом изданию Донбас.Реалии сообщили местные жители.

По словам собеседников издания, наклейки появились на площади Ленина, проспекте Ильича, улице Артема, а также на здании филологического факультета ДонНУ и памятнике Архистратигу Михаилу.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, в мае 2015 года во временно оккупированном Донецке боевики демонтировали барельеф украинскому правозащитнику и поэту Василию Стусу на корпусе филологического факультета Донецкого национального университета.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.