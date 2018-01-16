Суд продлил меру пресечения патрульному Олийныку

Олийныка обвиняют в превышении должностных полномочий, когда он открыл огонь во время преследования авто и пассажир получил смертельное ранение

Голосеевский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде личного обязательства сотруднику управления патрульной полиции Киева Сергею Олийныку. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры.



При этом суд не удовлетворил ходатайство об отстранении от должности. Олийнык сейчас работает экспертом в отделе связей с общественностью.



Сегодня, 16 января, состоялось первое судебное заседание по существу дела.



По версии стороны обвинения, 7 февраля 2016 года в Киеве во время преследования автомобиля BMW Олийнык превысил должностные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

В мае 2017 года Голосеевский районный суд Киева решил рассматривать дело Олийныка судом присяжных.

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