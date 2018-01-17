Солиста львовской оперы подозревают в поддержке боевиков

Николая Санжаревского подозревают в организации сбора средств в поддержку пророссийских наемников в Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины вечером 16 января провели обыски в квартире солиста львовской оперы Николая Санжаревского. Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам пресс-секретаря управления СБУ в Львовской области Олега Александрова, во время следственных действий правоохранители изъяли технику и носители информации, которые дальше будут исследоваться в рамках досудебного расследования.

Обыски продолжались около двух часов, Санжаревский присутствовал во время этих событий. Представитель СБУ также уточнил, что Санжаревский сначала пришел в управление СБУ, а после этого у него провели обыски. При этом следственные действия проводились в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

На прошлой неделе Санжаревского публично обвинили в поддержке боевиков в Донбассе.

"Информация о том, что солист львовской Оперы на своей странице ВКонтакте распространяет сообщения от сепаратистских сообществ и откровенно поддерживает ЛНР и ДНР появилась во вторник, 9 января. Первой об этом написала одесская журналистка и блогер Елена Добровольская, предоставив скриншоты страницы Николая Санжаревского", - отмечает издание.

По данным журналистки, он также занимался сбором денег для сепаратистских организаций через WebMoney.

Сам Санжаревский опроверг обвинения в поддержке террористов и обратился в СБУ для проведения проверки. Сам он заявляет, что потерял доступ к странице в Вконтакте.

"Дело в том, что доступ к странице в ВК был потерян еще в 2014 году, попытки восстановления пароля ничего не дали. Где-то в 2015 или 2016 году СБУ уже проводила проверку подобных обвинений и моей причастности к противоправным действиям не обнаружили. Но, судя по повторному резонансному обвинению, я вынужден буду пригласить новую проверку", - ранее заявлял Санжаревский.

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что разоблачили в районе проведения антитеррористической операции информатора боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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