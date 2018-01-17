Полицейского подозревают в сбыте вещественных доказательств
Военная прокуратура Криворожского гарнизона задержала сержанта полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств и огнестрельного оружия из комнаты хранения вещественных доказательств. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры южного региона.
Согласно сообщению, полицейский из Днепропетровской области задержан 16 января во время сбыта 1,5 мешка маковой соломки и огнестрельного оружия.
В прокуратуре утверждают, что полицейский в начале января наладил сбыт наркотиков, оружия и боеприпасов, находящихся в комнате для хранения вещественных доказательств одного из отделов ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
"В частности, 12.01.2018 за денежное вознаграждение в сумме 5000 грн предприимчивый полицейский сбыл гражданскому лицу 2,13 г опия ацетилированного", - сказано в сообщении.
В ходе проведения обысков по месту жительства и работы задержанного полицейские нашли амфетамин, метамфетамин, каннабис, маковую соломку, а также поврежденные пакеты с вещественными доказательствами.
Фото: facebook.com/vppru
Задержанному готовится уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307(Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 308 (Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК.
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