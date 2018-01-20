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В Черкассах полностью восстановили водоснабжение

20.01.2018 15:55
Два дня жители Черкасс провели без воды
В Черкассах полностью восстановили водоснабжение
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Водоснабжение в Черкассах, которое почти два дня отсутствовало из-за ухудшения погодных условий и перебоев с электричеством, полностью восстановлено. Об этом сообщает комунальное предприятие Черкассыводоканал.

Согласно сообщению, все насосные станции работают в обычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительных сетях восстановлено. Прорывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено.

С 18 января жители Черкасс были без воды - из-за аварии на водозаборе. Как рассказывали местные жители, все пункты продажи воды были закрыты, а люди растапливали снег. Техническую воду подвозили спасатели.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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