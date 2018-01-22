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На границе задержали молдаванку: подозревают в торговле людьми

22.01.2018 02:39
Женщина находится в международном розыске по подозрению в организации группировки по торговле людьми
На границе задержали молдаванку: подозревают в торговле людьми
Фото: ГПСУ

Пограничники задержали на границе с Беларусью 36-летнюю гражданку Молдовы, которая находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Ее подозревают в организации преступной группировки по торговле людьми. Женщину разыскивают по трем статьям Уголовного кодекса Молдовы.

Задержанная ехала как пассажирка в автомобиле Мерседес. Ее задержали в установленном порядке и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ задержали находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана, который, по информации правоохранителей, отвечал за вербовку новых членов для международной исламистской организации. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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