На границе задержали молдаванку: подозревают в торговле людьми

Женщина находится в международном розыске по подозрению в организации группировки по торговле людьми

Пограничники задержали на границе с Беларусью 36-летнюю гражданку Молдовы, которая находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Ее подозревают в организации преступной группировки по торговле людьми. Женщину разыскивают по трем статьям Уголовного кодекса Молдовы.



Задержанная ехала как пассажирка в автомобиле Мерседес. Ее задержали в установленном порядке и передали сотрудникам полиции.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ задержали находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана, который, по информации правоохранителей, отвечал за вербовку новых членов для международной исламистской организации.



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