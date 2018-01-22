Россиянин незаконно пересек границу и попросил убежища в Украине

У россиянина были обморожены конечности, его срочно переправили в теплое помещение и вызвали скорую, которая отвезла задержанного в районную больницу

В субботу, 20 января, пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Местный житель сообщил, что подозрительный мужчина идет из России в Украину. После задержания он сразу же обратился за получением статуса беженца в Украине. Медики установили, что у россиянина обморожены конечности, поэтому его отправили в теплое помещение и вызвали скорую, которая отвезла задержанного в районную больницу.



Сейчас россиянин на стационарном лечении под охраной. По факту его обращения о получении статуса беженца сообщили в главное управление миграционной службы в области.

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