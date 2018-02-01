Погибшему 31 января в Донбассе военному было 22 года: карта боев

В результате обстрелов из 82-мм минометов двое военнослужащих получили боевые травмы, сообщили в Минобороны

В районе боевых действий в Донбассе в среду, 31 января, в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб 22-летний военнослужащий. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, вчера около 14:30 террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеского прицельного обстрела неподалеку от Авдеевки погиб украинский военнослужащий 1996 года рождения", - сказал Гуцуляк.

Спикер Минобороны добавил, что в результате обстрелов из 82-мм минометов двое военнослужащих получили боевые травмы.

"Их оперативно доставили в лечебные учреждения. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.

Карта ситуации в Донбассе по состоянию на 00:00 1 февраля (нажмите для просмотра в полном размере)

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30 января 2018 года в Донбассе в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия погиб 23-летний военнослужащий.

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