В Донецке обстреляли здание "министерства обороны ДНР" - СМИ

Боевики считают это покушением на одного из своих главарей Владимира Кононова, которого они называют "министром обороны ДНР"

В центре временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщают источники LIGA.net в городе.

Сайты боевиков пишут об обстреле из гранатомета здания "министерства обороны ДНР".

РИА Новости сообщает, что боевики считают это покушением на одного из своих главарей Владимира Кононова, которого они называют "министром обороны ДНР".

По данным российского агентства, никто не пострадал. Масштабы разрушений устанавливаются.

Источники LIGA.net предполагают, что причиной инцидента являются внутренние разборки среди террористов.

В сентябре 2017 г в Донецке произошло покушение на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева. Пострадали 8 человек. Сам Тимофеев остался жив.

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