ОБСЕ заявляет об уменьшении количества взрывов на фронте

За одни сутки в Донбассе наблюдатели насчитали 90 взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за последние сутки минувшего месяца зафиксировали почти 90 взрывов. Об этом говорится в отчете организации.



"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (ориентировочно 85 против примерно 50 соответственно)", - сообщили в СММ.



В свою очередь, в Луганской области наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе три взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано семь взрывов.



Также сказано, что ОБСЕ зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронированную машину (типа БМП) вблизи Марьинки, бронированную машину управления огнем (типа МТ-ЛБу) в селе Первомайское и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которую буксировали вблизи Счастья.