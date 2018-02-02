ОБСЕ заявляет об уменьшении количества взрывов на фронте
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за последние сутки минувшего месяца зафиксировали почти 90 взрывов. Об этом говорится в отчете организации.
"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав большее количество взрывов (ориентировочно 85 против примерно 50 соответственно)", - сообщили в СММ.
В свою очередь, в Луганской области наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе три взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано семь взрывов.
Также сказано, что ОБСЕ зафиксировала боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронированную машину (типа БМП) вблизи Марьинки, бронированную машину управления огнем (типа МТ-ЛБу) в селе Первомайское и зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которую буксировали вблизи Счастья.
В среду, 31 января, состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы в Минске, где украинская сторона отметила, что надеется на продолжение процесса освобождения заложников. Следующее заседание в Минске запланировано на 14 февраля.
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