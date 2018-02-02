Последствия ночного обстрела боевиками поселка в Донбассе: фото
Боевики обстреляли поселок Мироновский Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
"Обстрел населенного пункта начался ночью. В результате попадания снарядов были повреждены частный дом по улице Садовая и два помещения рыбхоза", - отметили в пресс-службе.
На момент обстрела в жилом доме находились мужчина и женщина. По предварительной информации, пострадавших нет.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил у себя в Facebook, что перебиты две линии электропередач, десять домов остались без света.
"В поселке уже работают ремонтные бригады - материалы, необходимые для ремонта поврежденного жилья и восстановления электроснабжения есть", - уточнил Жебривский.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).
Следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции проводит осмотр места происшествия и документирует последствия.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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