Последствия ночного обстрела боевиками поселка в Донбассе: фото

В результате обстрела пострадавших нет, жители поселка Мироновский остались без света

Боевики обстреляли поселок Мироновский Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"Обстрел населенного пункта начался ночью. В результате попадания снарядов были повреждены частный дом по улице Садовая и два помещения рыбхоза", - отметили в пресс-службе.

На момент обстрела в жилом доме находились мужчина и женщина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил у себя в Facebook, что перебиты две линии электропередач, десять домов остались без света.

"В поселке уже работают ремонтные бригады - материалы, необходимые для ремонта поврежденного жилья и восстановления электроснабжения есть", - уточнил Жебривский.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).



Следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции проводит осмотр места происшествия и документирует последствия.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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