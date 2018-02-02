Боевики обстреляли из минометов села: ранены двое военных

Из минометов калибра 120 и 82 мм, БМП и крупнокалиберного пулемета боевики вели огонь по окрестностям Новоалександровки и Троицкого Луганской области

В результате обстрелов боевиками сел Новоалександровки и Троицкого двое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Луганской области.

"Из минометов калибра 120 и 82 мм, БМП и крупнокалиберного пулемета боевики обстреляли окрестности сел Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района. В результате одного из обстрелов получили ранения двое военнослужащих ВСУ", - отметили в пресс-службе.

Зафиксированы также обстрелы села Крымское со стороны террористов. Они пять раз нарушили "режим тишины" в Донбассе за минувшие сутки.

В районе боевых действий в Донбассе 31 января в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб 22-летний военнослужащий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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