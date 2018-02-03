В Донбассе 1 февраля погиб украинский военный - штаб

Ранее штаб сообщал, что в четверг, 1 февраля, ни один военный не пострадал

1 февраля в Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий ВСУ. Такую уточненную информацию сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее штаб сообщал, что 1 февраля боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ и никто из украинских военнослужащих не пострадал. Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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