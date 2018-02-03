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В Донбассе 1 февраля погиб украинский военный - штаб

03.02.2018 07:35
Ранее штаб сообщал, что в четверг, 1 февраля, ни один военный не пострадал
В Донбассе 1 февраля погиб украинский военный - штаб

1 февраля в Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий ВСУ. Такую уточненную информацию сообщает пресс-центр штаба АТО.

Ранее штаб сообщал, что 1 февраля боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ и никто из украинских военнослужащих не пострадал.

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