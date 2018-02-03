Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел около Ясиноватой

Три пули пролетели над головами наблюдаталей на заброшенной заправке, после чего члены СММ ОБСЕ быстро покинули это место

В пятницу, 2 февраля, рядом с наблюдателями миссии ОБСЕ на заброшенной заправке около подконтрольной боевикам Ясиноватой произошло несколько взрывов и выстрелов, а над их головами пролетели три пули. Об этом говорится в отчете миссии.



На заправке были шестеро наблюдателей на двух машинах. В период времени с 13:00 до 13:50 они зафиксировали пять взрывов, 11 выстрелов из БМП и 34 выстрела из пулемета и стрелкового оружия.



В 14:08 пятеро членов СММ стояли между машинами и услышали звук летящей пули - три пули пролетели над их головами с западного в восточном направлении. Они нашли одну из пуль в 10-15 метрах.



Наблюдатели немедленно покинули место и вернулись на базу в Донецк.

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