USD:  27.73  28.09   EUR:  34.42  35.07  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Украине без электричества остаются почти 400 населенных пунктов

04.02.2018 10:29
Из-за дождя, снега, налипания мокрого снега обесточены населенные пункты в семи областях
В Украине без электричества остаются почти 400 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий в Украине остаются обесточенными 394 населенных пункта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за дождя, снега, налипания мокрого снега сработали системы защиты линий электропередач. Во Львовской области обесточены 220 населенных пунктов, в Ивано-Франковской - 44, в Тернопольской - 43, в Ровенской - 22, в Черниговской - 18, Сумской - 1.

Ранее сегодня сообщалось, что в Закарпатской области из-за ухудшения погодных условий обесточены 19 населенных пунктов, осложнено движение крупногабаритного транспорта.

Читайте также: Сегодня погода в Украине ухудшится: ожидаются дождь и мокрый снег

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 