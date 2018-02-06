На фронте уменьшилось число взрывов - ОБСЕ

Наблюдатели в Донбассе с вечера 2 по вечер 4 февраля зафиксировала 643 взрыва

Международные наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за двое предыдущих суток в Донбассе уменьшилось количество взрывов. Об этом говорится в отчете организации за 5 февраля.



"В период с вечера 2 до вечера 3 февраля в Донецкой области миссия зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, однако зафиксировала меньшее количество взрывов (около 340 против примерно 1100 соответственно)", - сообщили наблюдатели.



В свою очередь, наблюдатели констатируют уменьшение количества таких нарушений с вечера 3 до вечера 4 февраля, если сравнивать с предыдущими сутками. Зафиксировав около 290 взрывов.



"В Луганской области в период с вечера 2 до вечера 3 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 12 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (225 взрывов)", - подчеркнули в ОБСЕ.



Количество взрывов в Луганской области в период с вечера 3 до вечера 4 февраля также уменьшилось. Был слышен только один взрыв.



"3 февраля во время управления полетом мини-БПЛА в месте размещения отведенного тяжелого вооружения ВСУ в Донецкой области наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 300-500 м к северо-востоку от своей позиции", - сообщили в СММ, отметив, что, по оценке патруля, огонь был направлен на беспилотник ОБСЕ, который в итоге благополучно приземлился.



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