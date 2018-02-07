Боевики активизировались на линии разграничения - штаб

В штабе АТО подчеркнули, что с начала февраля боевики стали агрессивнее вести себя с местными жителями и увеличили количество провокационных обстрелов

Российско-оккупационные войска существенно активизировались на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Прикрываясь учениями так называемых армейских подразделений, что на днях активно проводятся на территории временно захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей в районах населенных пунктов Дебальцево, Алчевск, Новоазовск, Бойковского под наблюдением российских кураторов, противник применил против сил антитеррористической операции запрещенные минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы", - отметили в пресс-центре.

По данным штаба АТО, пророссийские наемники, нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения на определенное расстояние, продолжают нагнетать обстановку по обе стороны линии соприкосновения.

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"С начала февраля боевики стали агрессивнее вести себя с местными жителями и увеличили количество провокационных обстрелов населенных пунктов, обвиняя при этом силы антитеррористической операции. Вследствие этих обстрелов разрушаются как частные квартиры, так и инфраструктура Донбасса", - подчеркнули в пресс-центре.

В штабе АТО назвали очередным циничным актом ограничение прав и свобод граждан Украины, находящихся на территории временно захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, комментируя запрет выезда так называемым государственным служащим.

За минувшие сутки боевики резко увеличили количество обстрелов в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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